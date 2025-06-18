Стало известно о решении Леброна Джеймса по поводу участия в Олимпиаде 2028 года

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал возможность выступать за сборную Соединённых Штатов Америки (США) по баскетболу на Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт в американском городе Лос-Анджелес.

«По сути, ничего не изменилось. Если смотреть на ситуацию сейчас, то я бы сказал: поддерживать сборную США я готов всегда, это навсегда. Но что касается продолжения игровой карьеры — не думаю, что это возможно. Я отдал всё, что мог, и всегда буду благодарен, предан и верен сборной США и американскому баскетболу», — цитирует Джеймса Associated Press.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и трижды завоёвывал золотые медали Олимпийских игр. Прошедший регулярный сезон стал для 40-летнего баскетболиста уже 22-м в его карьере. В случае выхода на площадку в следующем сезоне Джеймс теоретически сможет установить новый рекорд лиги, сыграв 23-й сезон.