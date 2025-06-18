Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно о решении Леброна Джеймса по поводу участия в Олимпиаде 2028 года

Стало известно о решении Леброна Джеймса по поводу участия в Олимпиаде 2028 года
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал возможность выступать за сборную Соединённых Штатов Америки (США) по баскетболу на Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт в американском городе Лос-Анджелес.

«По сути, ничего не изменилось. Если смотреть на ситуацию сейчас, то я бы сказал: поддерживать сборную США я готов всегда, это навсегда. Но что касается продолжения игровой карьеры — не думаю, что это возможно. Я отдал всё, что мог, и всегда буду благодарен, предан и верен сборной США и американскому баскетболу», — цитирует Джеймса Associated Press.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и трижды завоёвывал золотые медали Олимпийских игр. Прошедший регулярный сезон стал для 40-летнего баскетболиста уже 22-м в его карьере. В случае выхода на площадку в следующем сезоне Джеймс теоретически сможет установить новый рекорд лиги, сыграв 23-й сезон.

Следить за драфтом Дёмина:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android