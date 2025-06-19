«Посмотрите — кто ещё так делает?» Расселл раскрыл секрет успеха Стефена Карри

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл высказался по поводу звёздного защитника и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Стеф играет так, будто ему не нужна помощь судей. Посмотрите на лигу — кто ещё так делает? Именно поэтому он получает столько признания, именно поэтому он мой любимый игрок. Я знаю, что он и твой любимчик (Д'Анджело обращается к собеседнику. — Прим. «Чемпионата»), но именно за это я его так уважаю», — рассказал Расселл в рамках подкаста The Backyard.

Примечательно, что Расселл выступал за «Голден Стэйт» в сезоне-2019/2020. В тот момент Карри был травмирован и практически пропустил полностью сезон, приняв участие лишь в пяти встречах.