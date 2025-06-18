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Кириленко прояснил планы сборной России по матчам в Иране и Иордании в текущих реалиях

Кириленко прояснил планы сборной России по матчам в Иране и Иордании в текущих реалиях
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что национальная команда не будет рисковать проводить матчи в Иране и Иордании в нынешних реалиях. В настоящий момент между Израилем и Ираном ведутся боевые действия.

«Естественно, что в нынешней ситуации никто не будет рисковать. Было бы неправильно везти сейчас команду на гостевые матчи.

Египет пока остаётся в планах. Мы на связи с федерациями баскетбола этих стран. Сложившаяся ситуация изменила заранее свёрстанное расписание. В очередной раз скажу, что события не зависят от нас. Будем отталкиваться от того, что есть», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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