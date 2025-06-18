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Илона Корстин объяснила, почему Единая лига отказалась от плей-ин для следующего сезона

Илона Корстин объяснила, почему Единая лига отказалась от плей-ин для следующего сезона
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о развитии чемпионата в условиях отстранения команд от еврокубков, а также рассказала, почему в следующем сезон принято решение не проводить стадию плей-ин.

«В следующем году у нас будет очень плотный календарь. Будет очень много матчей, не меньше, чем в этом сезоне. И мы ещё предусматриваем формат проведения Кубка партнёра во время нашего регулярного сезона. Поэтому невозможно было сохранить формат плей-ин.

Я уверена, что у нас будет много интересных матчей, которые зрители будут смотреть, ждать и оценивать по достоинству», — приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги.

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