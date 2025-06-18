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В Единой лиге отметили мощное развитие турнира после отстранения российских клубов

В Единой лиге отметили мощное развитие турнира после отстранения российских клубов
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу развития турнира в условиях отстранения российских клубов от еврокубков.

«Пока Евролига не пускает наши российские клубы на свои соревнования, Единая лига очень мощно развивается. В прошлом сезоне у нас было рекордное количество матчей. Когда европейские соревнования ушли из России, мы начали активно менять формат и увеличивать количество матчей.

Мы закрыли все освободившиеся окна в те дни, когда раньше наши команды играли в Евролиге и Еврокубке. То есть Лигу ВТБ при желании можно смотреть практически каждый день», — цитирует Корстин пресс-служба Единой лиги.

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