В Единой лиге отметили мощное развитие турнира после отстранения российских клубов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу развития турнира в условиях отстранения российских клубов от еврокубков.

«Пока Евролига не пускает наши российские клубы на свои соревнования, Единая лига очень мощно развивается. В прошлом сезоне у нас было рекордное количество матчей. Когда европейские соревнования ушли из России, мы начали активно менять формат и увеличивать количество матчей.

Мы закрыли все освободившиеся окна в те дни, когда раньше наши команды играли в Евролиге и Еврокубке. То есть Лигу ВТБ при желании можно смотреть практически каждый день», — цитирует Корстин пресс-служба Единой лиги.