Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Учёные в США с помощью Карри и игроков НБА установили, как улучшить баскетбол

Учёные в США с помощью Карри и игроков НБА установили, как улучшить баскетбол
Аудио-версия:
Комментарии

Ученые из Корнеллского университета (США) адаптировали метод расчёта электронной структуры систем многих частиц, применяемых в квантовой физике и квантовой химии, для спортивной аналитики. Об этом информирует Naked Science со ссылкой на научную работу, которая была опубликована в журнале Scientific Reports.

Во время своего исследования специалисты изучили позиционирование баскетболистов на площадке, чтобы составить прогноз по поводу вероятного числа победных очков. За основу была взята расширенная модель классической теории функционала плотности.

Цель учёных заключалась в определении количества очков, которые наберут команды в нападении, принимая во внимание расположение 10 игроков и мяча. Во время исследования были применены данные отслеживания спортсменов с начала сезона НБА-2022/2023 по 20 января 2023 года. Данные были получены за счёт технологий компьютерного зрения и машинного обучения.

Команда учёных провела анализ поведения 50 самых результативных игроков, которые чаще всего выходили на паркет за четыре месяца. Также в совокупность данных был включён особый пример — разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Исследователи изучили позиции игроков и мяча в их руках не более чем за три секунды до броска. Обучая модель DFFT на массивном наборе данных, физики спрогнозировали, где вероятнее всего будет находиться отдельный игрок и какой результат получит.

Помимо прочего, во внимание принималась так называемая гравитация игрока, когда без мяча он притягивает к себе защитников из-за того, что его бросок представляют угрозу. У Карри, к примеру, она оказалась очень высокой вблизи трёхочковой линии, в то время как вблизи кольца гравитация была немного меньше, чем у многих других баскетболистов.

Следующим шагом будет изучение концепции «защитного IQ», или совокупности инстинктов спортсмена и его способности предугадывать сценарий до его развития: спортивная аналитика способна превращать большие данные в золотые медали.

Материалы по теме
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android