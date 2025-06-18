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УНИКС объявил о новом контракте с Александром Стуленковым

УНИКС объявил о новом контракте с Александром Стуленковым
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32-летний тяжёлый форвард Александр Стуленков заключил новый контракт с УНИКСом. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Новое соглашение рассчитано на один год.

«Рассчитываем, что в новом сезоне Саша ярко проявит себя на площадке и станет важной частью ротации УНИКСа!» — говорится в сообщении казанского клуба.

Предстоящий сезон станет третьим для Александра в составе УНИКСа. В минувшем розыгрыше чемпионата спортсмен принял участие в 18 матчах, где в среднем набирал 1,3 очка, 0,9 подбора и 0,2 передачи. В апреле игрок получил разрыв крестообразных связок.

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