УНИКС объявил о новом контракте с Александром Стуленковым

32-летний тяжёлый форвард Александр Стуленков заключил новый контракт с УНИКСом. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Новое соглашение рассчитано на один год.

«Рассчитываем, что в новом сезоне Саша ярко проявит себя на площадке и станет важной частью ротации УНИКСа!» — говорится в сообщении казанского клуба.

Предстоящий сезон станет третьим для Александра в составе УНИКСа. В минувшем розыгрыше чемпионата спортсмен принял участие в 18 матчах, где в среднем набирал 1,3 очка, 0,9 подбора и 0,2 передачи. В апреле игрок получил разрыв крестообразных связок.

Главные спортивные новости дня: