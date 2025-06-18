Швед объяснил, почему в 2023 году принял решение выступать в чемпионате Китая

Российский разыгрывающий Алексей Швед высказался о выступлении в чемпионате Китая. Алексей представлял клуб «Шаньси Лунгс». В КНР он пробыл с 2023 по 2024 год.

«Не думаю, что я бы поехал когда-то в Китай на такое долгое время. Когда появился вариант, подумали, что прикольно, посмотрим страну, Азию, классный опыт. Приехали в небольшой округ Тайюань, он считается маленьким, но там шесть миллионов человек, это недалеко от Пекина.

Жили в отеле, все иностранцы живут там, не могут в квартирах. Они всё равно хотят смотреть, что ты делаешь, куда ходишь и чем занимаешься. Первый год у нас было два номера, я поехал вместе с Настей и детьми. В одном номере жили, второй оборудовали под кухню.

Они там совсем не говорят на английском? Ни тренер, ни игроки. У меня в команде был один человек, который учился в Лос-Анджелесе, он говорил на английском, и один ещё, который понимал процентов 15. Всё остальное через переводчика», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

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