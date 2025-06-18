Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Швед объяснил, почему в 2023 году принял решение выступать в чемпионате Китая

Швед объяснил, почему в 2023 году принял решение выступать в чемпионате Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Российский разыгрывающий Алексей Швед высказался о выступлении в чемпионате Китая. Алексей представлял клуб «Шаньси Лунгс». В КНР он пробыл с 2023 по 2024 год.

«Не думаю, что я бы поехал когда-то в Китай на такое долгое время. Когда появился вариант, подумали, что прикольно, посмотрим страну, Азию, классный опыт. Приехали в небольшой округ Тайюань, он считается маленьким, но там шесть миллионов человек, это недалеко от Пекина.

Жили в отеле, все иностранцы живут там, не могут в квартирах. Они всё равно хотят смотреть, что ты делаешь, куда ходишь и чем занимаешься. Первый год у нас было два номера, я поехал вместе с Настей и детьми. В одном номере жили, второй оборудовали под кухню.

Они там совсем не говорят на английском? Ни тренер, ни игроки. У меня в команде был один человек, который учился в Лос-Анджелесе, он говорил на английском, и один ещё, который понимал процентов 15. Всё остальное через переводчика», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

Материалы по теме
Алексей Швед ответил, чем российский баскетбол отличается от НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android