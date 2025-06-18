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Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин продлил контракт с командой

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин продлил контракт с командой
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Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин заключил новый контракт с казанской командой. Об этом информирует её пресс-служба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

«Предстоящий сезон станет для нашего капитана третьим подряд в столице Татарстана. В 2024 и 2025 годах Кулагин внёс большой вклад в завоевание УНИКСом серебряных и бронзовых медалей чемпионата страны. Рады, что ты с нами, Дима!» — говорится в сообщении казанцев.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Дмитрий принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 6,4 очка, совершал 2,7 подбора, а также отдавал 3,4 передачи.

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