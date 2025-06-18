Экс-игрок ЦСКА Торнике Шенгелия определился с новой командой

Бывший игрок ЦСКА Торнике Шенгелия продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом рассказал президент «Виртуса» Массимо Дзанетти, где грузинский баскетболист выступал с 2022 года.

«В следующем году у нас будет более молодая команда. Торнике Шенгелия уходит. Мы уже это знаем. Я люблю Шенгелию. Некоторое время назад я сказал ему и его жене, что навещу их в Барселоне. Он ответил, что будет ждать. Это его выбор. Он решил вернуться в Испанию. Ему 33 года, и он получил предложение, от которого не смог отказаться», — приводит слова Дзанетти Basket News со ссылкой на Discovery.

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