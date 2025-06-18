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«Свинью они съедают всю, с копытами». Швед объяснил привычки китайцев в еде

«Свинью они съедают всю, с копытами». Швед объяснил привычки китайцев в еде
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Знаменитый российский игрок Алексей Швед рассказал о гастрономическом опыте в Китае. В Поднебесной спортсмен выступал с 2023 по 2024 год.

«На самом деле еда привычная. Ел китайскую еду вместе со всеми. Был случай: пришёл на завтрак, а там голова крокодила, тебе могут нарезать. Я не ел, потому что это был день игры. Жучков, паучков вообще не беру, это в каждом отеле. Жабы. Чтобы ты понимал, свинью они съедают всю, с копытами, внутренностями. Рассказывали, что это началось из-за того, что раньше было много людей и мало еды, привыкли доедать», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

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