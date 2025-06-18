Илона Корстин назвала шаг, на который Единая лига точно не пойдёт

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, почему чемпионат точно не откажется от проведения серии за третье место. Ранее сообщалось, что некоторые команды и эксперты предлагали отказаться от игр за бронзовые медали. По словам Корстин, интерес к подобным матчам очень большой, поэтому Единая лига не будет отказываться от них.

«Некоторые клубы, особенно те, которые настраивались на попадание в финал, предлагали сократить количество матчей в серии за третье место. Конкретно в случае с полуфинальной серией «Зенит» – «Локомотив-Кубань», которая дошла до семи матчей, была физически и эмоционально очень напряжённой. Одна команда вышла в финал, а другая – нет, «Локо» был опустошён, и эту серию за третье место им было тяжело играть, поэтому они и предложили сократить количество матчей в серии за третье место. Но мы же не знаем, что будет в следующем сезоне. «Локомотив-Кубань» предлагает изменения, опираясь на этот сезон, но в следующем сезоне они могут играть в финале, а могут вообще не попасть ни в финал, ни в серию за третье место. Поэтому мы как лига должны анализировать всю ситуацию и смотреть более широко и глобально, потому что мы знаем, что серия за третье место очень интересная. Она привлекала огромное количество зрителей, телезрителей. Много болельщиков посмотрели её на трибунах. Интерес был огромный. Поэтому отменять бронзовую серию мы точно не будем, останется тот же формат до трёх побед, который был в прошлом сезоне», – приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги.

В завершившемся сезоне обладателем бронзовых наград стал УНИКС, победивший «Локомотив-Кубань».

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