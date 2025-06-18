Алекса Аврамович оценил потенциал российских команд, играй они в Евролиге

Разыгрывающий Алекса Аврамович высказал мнение, что сильнейшие команды России проявили бы себя успешно в Евролиге. Недавно Алекса покинул ЦСКА.

«Я думаю, что Евролиге не хватает российских клубов. В России есть четыре команды очень высокого уровня, они точно боролись бы за высокие места. Я бы очень хотел, чтобы российские клубы вернулись в Евролигу и там вновь соревновались все сильнейшие команды и игроки Европы», — приводит слова Аврамовича ТАСС.

Напомним, Евролига приняла решение отстранить и аннулировать результаты российский клубов в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Позже Евролига продлила действие этих мер.

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