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Александр Гудумак покинул «Локомотив-Кубань»

Александр Гудумак покинул «Локомотив-Кубань»
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31-летний тяжёлый форвард Александр Гудумак покинул «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. Отмечается, что стороны договорились о завершении сотрудничества.

«Благодарим Сашу за время, проведённое в «Локо», профессионализм и прекрасные человеческие качества. Желаем крепкого здоровья и успехов в продолжении карьеры», — говорится в сообщении клуба из Краснодара.

Гудумак присоединился к железнодорожникам по ходу минувшего сезона и провёл за краснодарцев 18 матчей. В среднем игрок набирал 5,7 очка, совершал 1,8 подбора и 0,2 блок-шота за 15:32 минуты игрового времени.

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