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Хавьер Паскуаль объяснил свой уход с поста главного тренера «Зенита»

Хавьер Паскуаль объяснил свой уход с поста главного тренера «Зенита»
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Испанский специалист Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу ухода с поста главного тренера «Зенита». В клубе из Санкт-Петербурга он работал с 2020 года. По словам Паскуаля, он понял, что ему необходима пауза.

«Я работал здесь на протяжении пяти лет. Чувствую себя частью такой большой семьи, как «Зенит». Конечно, принимать решения об уходе непросто, но было ощущение, что мне пора взять паузу. Уверен, что «Зенит» дальше будет двигаться в нужном направлении и их ждёт успех», — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место, уступив в финале ЦСКА.

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