Леброн Джеймс возмутился сравнением баскетболистов по титулам в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на мнение, что баскетбольное величие воспринимается исключительно через количество чемпионских перстней в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не понимаю, почему в нашем виде спорта этому уделяют столько внимания, почему наличие чемпионского кольца становится мерилом всего. Вы хотите сказать, что Аллен Айверсон, Чарльз Баркли и Стив Нэш не были потрясающими игроками только потому, что у них нет титула? Разве их нельзя ставить в один ряд с теми, у кого есть кольца? Это всё равно что утверждать, будто Пэйтон Мэннинг не может сравниться с Томом Брэди или Патриком Махоумсом лишь потому, что у него только одно чемпионство.

В американском футболе так не говорят. Никто не ставит под сомнение величие Дэна Марино только из-за отсутствия титула. В бейсболе Барри Бондс не выигрывал Мировую серию, но ведь это не мешает считать его одним из величайших игроков в истории. Почему только в нашем спорте всё сводится к количеству титулов?» — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.