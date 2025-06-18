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Андрей Кириленко: продолжим искать международную практику для сборных России

Андрей Кириленко: продолжим искать международную практику для сборных России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация будет продолжать искать соперников для национальной команды.

«Наши баскетболисты всех сборных и возрастов, кажется, в прошедшем сезоне показали самую богатую географию стран-соперников: Сербия, Босния и Герцеговина, Беларусь, Армения, Турция, Ливия, Словения, Китай, Бразилия, Узбекистан, Черногория, Иран, Тунис. Играли как 5х5, так и 3х3, баскетбол на колясках, баскетбол среди глухих. Более того, мы в Сириусе смогли организовать турнир уже и для команд U12 по баскетболу 3х3, в котором приняли участие восемь стран. В рабочем порядке мы будем продолжать искать международную практику для всех наших сборных», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Кириленко также заявил, что сборная России не будет рисковать проводить матчи в Иране и Иордании в нынешних реалиях. В настоящий момент между Израилем и Ираном ведутся боевые действия.

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