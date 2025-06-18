Баскетболист Понкрашов поделился впечатлениями от Заполярного матча звёзд

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов поделился впечатлениями от недавнего Заполярного матча звёзд. Игра проходила 12 июня, в День России, в Норильске.

«В Заполярном матче звёзд я участвую уже второй год. В целом нам удаётся каждый раз устроить отличное шоу. В первую очередь — шоу для болельщиков. У местных жителей непростая работа, перед игрой мы ездили на производство, видели, насколько это тяжёлый труд. Условия спартанские, нужно находиться под землёй большое количество времени, без света, в холоде.

Хочется их порадовать, добавить красок в их жизнь, вдохновить красивой игрой, положительными эмоциями. Так что это важный обмен энергией, который уже становится доброй традицией, и её нужно продолжать.

Рад, что стал частью такого масштабного проекта. Когда ты находишься в такой команде, начинаешь понимать, какой масштабный объём работы проделывается для того, чтобы доставить людям удовольствие», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью выйдет завтра, 19 июня, на «Чемпионате».

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