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Понкрашов сравнил работу шахтёров, горняков и баскетболистов

Понкрашов сравнил работу шахтёров, горняков и баскетболистов
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Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов поделился мнением о сложности работы шахтёров и горняков, сравнив их труд с игрой баскетболистов.

«Я в целом уже давно смотрю на жизнь, дело не только и не столько в горняках. Любая профессия и любой труд тяжёлые по-своему, труд горняка и шахтёра — в том числе. Это повод ещё раз вспомнить о том, как нам, спортсменам, повезло по жизни. Мы играем в баскетбол и зарабатываем на жизнь любимым делом.

Я понимаю, что другим людям деньги достаются куда сложнее, чем нам, сколько времени и сил на это уходит. Молодое поколение точно должно это видеть, это нужно и важно. А мы, те, кто постарше, и так понимаем в целом, как устроена жизнь», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Понкрашовым выйдет завтра, 19 июня, на «Чемпионате».
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