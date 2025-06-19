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39-летний Антон Понкрашов ответил на вопрос о завершении карьеры баскетболиста

39-летний Антон Понкрашов ответил на вопрос о завершении карьеры баскетболиста
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39-летний чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов ответил на вопрос по поводу своего дальнейшего карьерного шага. По словам спортсмена, он открыт для предложений, которых, как считает Антон, должно быть достаточно.

— Нет никаких сомнений касательно продолжения карьеры?
— Я вижу, как многих очень волнует этот вопрос, а я об этом даже не задумываюсь. Как будет — так будет. Я открыт для предложений, их, уверен, будет достаточно. Выберу то, что подходит мне и в игровом плане, и в бытовом. Самое главное, чтобы клуб подходил не только мне, но и моей семье, семья для меня всегда будет в приоритете. Посмотрим.

— Конкретики пока никакой нет?
— У нас только закончился сезон, ещё на прошлой неделе играли матчи Единой лиги ВТБ. Так что пока надо подождать, активный трансферный процесс будет запущен, думаю, через месяц. Пока только были разговоры, обсуждения. Без конкретики, — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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