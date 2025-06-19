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Понкрашов заявил о желании вернуться в Единую лигу

Понкрашов заявил о желании вернуться в Единую лигу
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39-летний чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов поделился мнением о возможном возвращении в Единую лигу. Ранее спортсмен представлял такие команды, как ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Зенит», «Нижний Новгород» и другие.

— Приоритетный вариант — вернуться в лигу ВТБ?
— Желание большое, у меня есть несколько незакрытых личных рекордов и, если будет хороший вариант с клубами Единой лиги ВТБ, — это было бы здорово. Подумаем, в этом году я отыграл сезон в Суперлиге, также не сказать, что был сильно разочарован. Уровень очень хороший, много достойных команд. Во всех регионах, в которых мы играли, безумно любят баскетбол, что меня радует.

Везде много болельщиков и, что приятнее всего, много моих персональных болельщиков. В каждом городе были мои личные фанаты, которые следят именно за мной, моей игрой, а также моим влогом, моим ютуб-каналом. Это здорово, отличная возможность выдалась посмотреть на Россию и показать себя. Я ни одной игры не пропустил в чемпионате, выступил во всех выездных матчах и выдал максимум своих возможностей на текущий момент, — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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