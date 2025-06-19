Экс-игрок «Динамо» Владивосток рассказал об особенностях многочасовых перелётов команды

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов поделился мнением об опыте выступления за «Динамо» из Владивостока. Игрок представлял дальневосточный клуб с 2024 по 2025 год. В мае он покинул команду. Антон рассказал, как поддерживал физическую форму в условиях регулярных длительных перелётов.

— Игра во Владивостоке — это особый опыт для организма, связанный с логистикой, перелётами. Как это повлияло на вас? Как готовились?

— Непростой процесс. Каждый выезд из Владивостока — это восемь часов полёта, если играешь в Москве. А бывают матчи в Ростове, Краснодаре, Тамбове, Барнауле — география лиги обширная. Серьёзное испытание для всего организма, поскольку и по времени нужно перестраиваться, и в сидячем положении много времени проводить.

Команды Суперлиги не летают бизнес-классом. Если повезло — взял аварийное кресло у окна. Если нет — летишь в обычном экономе у прохода. Важная задача была адаптироваться, справиться с этими процессами, чтобы здоровье не подвело. И, как мне кажется, я смог подобрать ключи к своему организму на отлично, нашёл способ не ломать биологические часы при постоянной смене часовых поясов. Разница во времени с Москвой — семь часов. И тебе надо подбирать время так, чтобы ты мог спокойно выспаться.

Для себя я выработал чёткий алгоритм, который позволял как высыпаться, так и нормально играть. Потому что если ты нормально не спишь, то и игру нормальную показать не можешь. Сон — самый главный аспект при восстановлении, — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.