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Экс-главный тренер «Зенита» Паскуаль высказался о возможном возвращении в Россию

Экс-главный тренер «Зенита» Паскуаль высказался о возможном возвращении в Россию
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Испанский специалист Хавьер Паскуаль ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Россию. С 2020 по 2025 год Хавьер работал в «Зените» на посту главного тренера. Команду из Санкт-Петербурга он покинул по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

«Могу ли вернуться в Россию? Никогда нельзя ничего исключать. Я счастлив внести свой вклад в историю «Зенита». Но больше по этой теме говорить ничего не хочу из уважения к клубу. В ближайшее время улечу в Испанию», — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Паскуаля занял второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.

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