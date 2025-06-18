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Алексей Швед назвал трёх своих самых сильных одноклубников среди россиян и в НБА

Алексей Швед назвал трёх своих самых сильных одноклубников среди россиян и в НБА
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Знаменитый российский игрок Алексей Швед поделился мнением о трёх самых сильных одноклубниках среди россиян и в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Три самых сильных одноклубника? Из россиян — Андрей Кириленко, Сергей Моня, Виктор Хряпа. С ними легко было играть, не надо было объяснять, что делать, куда бежать. Андрей не знает комбинации, он побежит куда угодно. И мне с такими игроками намного легче играть, а есть люди, которые бегают по линиям. В какой-то момент не надо бежать сюда, потому что такая ситуация в защите, но человек всё равно будет идти, потому что ему сказал тренер.

В НБА играл с Николой Пековичем, классный центровой. С Джеймсом Харденом. С Кармело Энтони, однако он тогда был травмирован. Под конец сезона он предложил вместе потренироваться, он был уверен, что я останусь. Начали это обсуждать, а потом подписал контракт с «Химками», — сказал Алексей в подкасте Фёдора Смолова.

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Предматчевая подготовка Джеймса Хардена:

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