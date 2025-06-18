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Представлена необычная тенденция, наблюдаемая в финале НБА последние пять лет

Представлена необычная тенденция, наблюдаемая в финале НБА последние пять лет
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лев Акабас опубликовал график, который отражает необычную тенденцию в финальных сериях плей-офф НБА за последние пять лет.

Фото: Sportico

В последние сезоны в финал всё чаще выходят команды, которые изначально не входили в число фаворитов. С 2020 по 2025 год в решающую стадию турнира попадали клубы, занимавшие места ниже 10-го в предсезонных рейтингах претендентов на чемпионство, тогда как с 1985 по 2019 год подобное происходило лишь трижды.

На данный момент счёт в финальной серии между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс» — 3-2 в пользу «Оклахомы». Шестой матч состоится в ночь на 20 июня.

Следить за шестым матчем:
«Оклахома» готова стать чемпионом НБА — LIVE
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«Оклахома» готова стать чемпионом НБА — LIVE
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