Представлена необычная тенденция, наблюдаемая в финале НБА последние пять лет

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лев Акабас опубликовал график, который отражает необычную тенденцию в финальных сериях плей-офф НБА за последние пять лет.

Фото: Sportico

В последние сезоны в финал всё чаще выходят команды, которые изначально не входили в число фаворитов. С 2020 по 2025 год в решающую стадию турнира попадали клубы, занимавшие места ниже 10-го в предсезонных рейтингах претендентов на чемпионство, тогда как с 1985 по 2019 год подобное происходило лишь трижды.

На данный момент счёт в финальной серии между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс» — 3-2 в пользу «Оклахомы». Шестой матч состоится в ночь на 20 июня.