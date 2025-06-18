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Стало известно, когда «Зенит» определится с новым главным тренером после ухода Паскуаля

Стало известно, когда «Зенит» определится с новым главным тренером после ухода Паскуаля
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Руководство санкт-петербургского «Зенита» намерено назначить нового главного тренера до начала июля после ухода Хавьера Паскуаля. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

«Мы с тренером определимся до начала июля. У нас уже есть шорт-лист тренеров — и наших, и иностранных. Мы берём не по паспорту, а по мастерству», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» занял первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а в финальной серии плей-офф уступил московскому ЦСКА со счётом 2-4.

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