Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Уильямс превзошёл достижение Коби Брайанта в финалах НБА

Джейлен Уильямс превзошёл достижение Коби Брайанта в финалах НБА
Комментарии

Тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс превзошёл достижение легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта как игрок, набравший 40 очков в матчах финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) быстрее всего.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард

В недавней пятой встрече финала с «Индианой Пэйсерс» (120:109) Уильямс набрал 40 очков, сделав это за 35 минут. Ранее 40 очков зарабатывал Брайант в финале НБА — 2008/2009 с «Орландо Мэджик». Тогда Брайанту для этого потребовалось 38 минут.

Кроме того, 41 очко в финале НБА — 2020/2021 с «Финикс Санз» набирал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. Для этого ему потребовалось 38 минут.

Сейчас читают:
Секунду назад — никто, а теперь — герой финала НБА. Джейлен Уильямс, который всех уделал
Секунду назад — никто, а теперь — герой финала НБА. Джейлен Уильямс, который всех уделал

Джини Басс вручила диплом дочке Коби Брайанта:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android