Джейлен Уильямс превзошёл достижение Коби Брайанта в финалах НБА

Тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс превзошёл достижение легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта как игрок, набравший 40 очков в матчах финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) быстрее всего.

В недавней пятой встрече финала с «Индианой Пэйсерс» (120:109) Уильямс набрал 40 очков, сделав это за 35 минут. Ранее 40 очков зарабатывал Брайант в финале НБА — 2008/2009 с «Орландо Мэджик». Тогда Брайанту для этого потребовалось 38 минут.

Кроме того, 41 очко в финале НБА — 2020/2021 с «Финикс Санз» набирал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. Для этого ему потребовалось 38 минут.

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