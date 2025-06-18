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Влад Голдин принял решение не возвращаться в Россию из США ради НБА — источник

Влад Голдин принял решение не возвращаться в Россию из США ради НБА — источник
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24-летний баскетболист Владислав Голдин принял решение не возвращаться в Российскую Федерацию. Об этом информирует «Спорт день за днём». По сведениям источника, игрок, который в настоящий момент находится в США, будет любыми путями пробиваться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

С 2020 по 2025 год Голдин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Российский центровой представлял команды Техасского технологического университета (Texas Tech), Флоридского атлантического университета (Florida Atlantic) и Мичиганского университета (Michigan Wolverines).

Ранее Владислав принял решение выставить свою кандидатуру на драфт североамериканской лиги 2025 года, который будет проводиться в течение двух дней — 25 и 26 июня.

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