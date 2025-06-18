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Никола Йокич болеет за свою лошадь на скачках. Видео

Никола Йокич болеет за свою лошадь на скачках. Видео
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30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции центрового, посетил скачки, в которых принимала участие его лошадь.

В сезоне-2024/2025 «Денвер» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях. В плей-офф «Наггетс» выбыли во втором раунде, уступив «Оклахома-Сити Тандер» — 3-4.

Йокич на драфте НБА 2014 года был выбран под общим 41-м номером командой «Денвер Наггетс». За это время он стал чемпионом лиги в 2023 году и был признан трижды самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона.

Никола известен своей любовью к лошадям.

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