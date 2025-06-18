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Баскетболист «Виртуса» отреагировал на вновь обнаруженный у него рак

Баскетболист «Виртуса» отреагировал на вновь обнаруженный у него рак
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У одного из основных игроков итальянского «Виртуса», 33-летнего итальянца Ачилле Полонары вновь обнаружили рак. У баскетболиста нашли миелоидный лейкоз. На этом фоне спортсмен опубликовал фото из медицинского учреждения, где сейчас находится. Об этом сообщает итальянское издание Sport Rian.

Фото: Из личного архива Ачилле Полонары

«Всё будет хорошо! Спасибо за бесчисленные сообщения!» — написал Полонара на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Стоит отметить, что в октябре 2023 года игрок перенёс операцию по поводу рака яичек. Напомним, Полонаре 33 года. С 2023 года он выступает за «Виртус». Ранее баскетболист представлял ряд клубов, в том числе испанскую «Басконию», турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», а также литовский «Жальгирис».

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