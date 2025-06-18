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«Просто восторг!» Французский легионер ЦСКА объяснил, чем впечатлило его метро Москвы

«Просто восторг!» Французский легионер ЦСКА объяснил, чем впечатлило его метро Москвы
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Форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль, который играет за армейцев с 2022 года, поделился мнением о московском метро, назвав его лучшим в мире.

«Я был в московском метро — это просто восторг! Не буду врать, на мой взгляд, в Москве лучшее метро в мире. Там есть Wi-Fi, ты можешь зарядить телефон, всё очень чисто. И все станции очень разные, почти нет похожих друг на друга: одна будет из красивого камня, другая — совсем новая и современная. Поэтому я правда под впечатлением от вашей подземки», — приводит слова Жан-Шарля Legalbet.

Отметим, что ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ минувшего сезона, в финальной серии победив «Зенит» со счётом 4-2.

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