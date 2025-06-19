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Понкрашов ответил, могут ли перелёты во Владивосток стать проблемой для команд Единой лиги

Понкрашов ответил, могут ли перелёты во Владивосток стать проблемой для команд Единой лиги
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Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов выразил уверенность, что у команд Единой лиги ВТБ не возникло бы сложности с перелётами во Владивосток в случае присоединения к чемпионату «Динамо».

— Фактор перелётов и часовых поясов может помешать Владивостоку попасть в Единую лигу ВТБ?
— Есть пример КХЛ, где это не особо кому-то мешает. Я давно говорю, что Владивосток заслуживает быть в Единой лиге. Там искренне любят баскетбол, и, как мне кажется, прилететь на Дальний восток один-два раза за сезон — это не такая большая проблема. Тем более если лига будет подстраивать грамотно графики, к примеру, добавлять двойной выезд, условно, совмещая Владивосток и Красноярск. Это уже не будет так сложно.

Во времена моей молодости в ЦСКА у нас был тройной выезд, мы закрывали Владивосток, Красноярск и Сургут. И это не было существенной проблемой ни для кого. Выезжаешь в первых турах во Владивосток, пролетаешь всю Сибирь и дальше об этом не думаешь, весь остальной сезон живёшь в относительно удобном для себя часовом поясе. Если брать Краснодар, то и там локация в силу текущих обстоятельств не самая простая, логистика имеет свои нюансы. Но ничего, это не мешает им быть серьёзным клубом с чемпионскими амбициями, — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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