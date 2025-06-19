Понкрашов — об уходе из «Динамо»: не всегда всё происходит так, как мы хотим

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов ответил на вопрос по поводу ухода из владивостокского «Динамо». Дальневосточный клуб он представлял с 2024 по 2025 год. В мае Понкрашов покинул команду.

— По какой причине тогда ваши пути с «Динамо» разошлись?

— Это спорт. Это наша работа. Не всегда всё происходит так, как мы того хотим. Не всё завязано на болельщиках, есть ещё руководство клуба. Мы посидели, поговорили о концепции команды, дальнейших планах, пришли к совместному мнению, что на данный момент и для меня, и для клуба будет лучше завершить сотрудничество.

Расстались в хороших отношениях, у меня сразу появились новые проекты, связанные с медиалигой, с развитием моего канала. Я пошёл двигаться дальше своей дорогой, Владивостоку желаю искренне развиваться и двигаться дальше. Это город с крутыми традициями, который заслуживает команду Единой лиги ВТБ, — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.