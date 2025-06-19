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«Показываю настоящую жизнь». Понкрашов рассказал о своём блоге в YouTube

«Показываю настоящую жизнь». Понкрашов рассказал о своём блоге в YouTube
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Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов рассказал о своей деятельности блогера, которую сочетает со спортивной карьерой. В настоящий момент Понкрашову 39 лет. Последним его клубом было «Динамо» из Владивостока.

«У меня уже большая аудитория, как для баскетбольного блогера в России — так точно. Это уже и моя обязанность, непременно нужно показывать баскетбол с разных сторон, рассказывать про него. Через такие проекты мы прививаем интерес к спорту. В каком-то смысле это уже и моя работа. Не всегда это просто, иногда мы даже ругаемся дома, потому что большое количество времени приходится проводить за телефоном, за ноутбуком.

Так или иначе команда «ПонкраShow» растёт, у меня есть люди, которые помогают с оформлением видео. Это серьёзный процесс, не какой-то детский уровень. Мы рассчитываем на солидный, качественный контент, который требует средств и усилий. Продакшн, финансирование, внимание, только вместе это может дать хороший продукт. Я за этим слежу, с первого выпуска «ПонкраShow» у меня ощущение, что показывать — это круто, здорово, но важно ещё и следить за качеством контента. Я держусь за качество, пока удаётся сочетать это с профессиональной карьерой без ущерба для неё.

Ситуации бывают разные, но мне всё нравится. Залетаю в разные истории, Норильск — одна из них, ждите влог. Людям нравится, показываю не только красивые картинки, но и настоящую жизнь, такую, какая она есть. Развиваться надо в разных направлениях», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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