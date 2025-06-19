«Подушка на будущее». Понкрашов прояснил, чем может заняться после завершения карьеры

Знаменитый российский баскетболит Антон Понкрашов рассказал, чем мог бы заняться по окончании спортивной карьеры.

«YouTube-проект можно рассматривать в том числе и как подушку безопасности после завершения карьеры? Один из вариантов того, в каком направлении развиваться. В этом году я первый раз выступал и в качестве комментатора, и в качестве аналитика в тележурнале «Вид сверху». У нас была совместная коллаборация с ними, это уже в каком-то смысле подушка на будущее, перспектива развиваться в спортивной журналистике. YouTube-канал помог мне развиваться в плане красноречия, вести диалог на камеру. Я спокойно могу доносить свои мысли на камеру без стеснения. И я всё-таки неплохо понимаю баскетбол, поэтому могу быть востребован и успешен и в этом направлении.

Весь год я работал с этой командой, у меня была своя рубрика, последнюю серию комментировал из студии. Есть желание развиваться и дальше, по крайней мере, отзывы о моей работе были приятные. Где окажусь после завершения карьеры — я пока не знаю, но и канал, и тележурналистику как одну из опций буду рассматривать.

Тренерская работа? Думаю и над этим вариантом. Но телевидение — это более эксклюзивная история, не так много спортсменов делают по-настоящему успешную карьеру на телевидении. Нужны и профессиональные журналисты, и бывшие спортсмены, которые знают игру изнутри. Просто жить баскетболом мало, нужно ещё уметь упаковать свои мысли, быть интересным и понятным зрителю.

Можно много болтать, но бессмысленно, несвязно. Баскетбол — это шахматы на площадке, важно погружать болельщика в тонкие нюансы этой игры. Что всё не так просто, взял мяч и бросил в кольцо из-за дуги. Это не так работает, процессы куда сложнее. Хочется доносить через баскетбол в том числе и какие-то философские мысли», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Покрашов является чемпионлм Европы 2017 года и бронзовым медалистом Евробаскета-2011. Кроме того, Антон — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания).