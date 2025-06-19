Понкрашов ответил на вопрос о любимом игроке и баскетбольном клубе в России

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов рассказал, как подходит к просмотрам матчей.

«Когда ты анализируешь или комментируешь баскетбол, то смотришь на игру уже совсем иначе. Подмечаешь какие-то интересные моменты, тренерские решения, реакции игроков. Изучаешь отзывы коллективов на действия того или иного игрока. Ищешь в этом потоке изюминку, за которую можно зацепиться. Я болею за определённых людей.

Если выходит Алексей Швед, то я болею за Лёшу, потому что я с ним завоёвывал вместе медаль Олимпийских игр. Играет Андрей Воронцевич — болею за него, с ним вместе я тоже много выступал. Это уже скорее персональные истории. Но они играли за «Зенит», условно, а Никита Курбанов или Семён Антонов выступали за ЦСКА. И все эти люди мне дороги, как мне разорваться? Переживаю персонально за ребят, а так стараюсь смотреть со стороны как нейтральный зритель, изучать саму модель игры, подмечая важные её аспекты.

Есть ли любимый клуб? Не думаю, что кто-то даже в этом признается, если он у него есть. Разве что человек всю жизнь отыграл за один клуб, и то, возможно, будет лукавить. У меня любимого клуба нет, скажу честно, я не смотрю на спорт через такую призму», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Покрашов является чемпионом Европы 2017 года и бронзовым медалистом Евробаскета-2011. Кроме того, Антон — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания).