Понкрашов оценил перспективы Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов ответил на вопрос по поводу перспектив 19-летнего российского игрока Егора Дёмина на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Егор Дёмин сможет вывести российский баскетбол из кризиса?

— Совершенно точно. Я уверен, что его выберут на драфте, у нас вообще трое претендентов на выбор на драфте (Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. — Прим. «Чемпионата»), всем желаю успеха, надеюсь, у них будет возможность зацепиться в лучшей лиге мира. Всё в их руках, они сейчас в тренировочных лагерях, стараются показать себя. Если говорить про Дёмина, нет сомнений, что ему дадут шанс, он подпишет контракт, но впереди ещё большой путь становления в баскетболе.

Никто не будет выстилать ковровую дорожку, по которой ты легко сможешь подняться и тебе тут же отдадут корону. Люди хотят подписать максимальные контракты и показать себя. В то же время он может стать той самой молодой звездой, которая вновь заставит говорить о российском баскетболе, — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.