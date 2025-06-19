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Понкрашов оценил перспективы Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

Понкрашов оценил перспективы Егора Дёмина на драфте НБА — 2025
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Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов ответил на вопрос по поводу перспектив 19-летнего российского игрока Егора Дёмина на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

Егор Дёмин сможет вывести российский баскетбол из кризиса?
— Совершенно точно. Я уверен, что его выберут на драфте, у нас вообще трое претендентов на выбор на драфте (Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. — Прим. «Чемпионата»), всем желаю успеха, надеюсь, у них будет возможность зацепиться в лучшей лиге мира. Всё в их руках, они сейчас в тренировочных лагерях, стараются показать себя. Если говорить про Дёмина, нет сомнений, что ему дадут шанс, он подпишет контракт, но впереди ещё большой путь становления в баскетболе.

Никто не будет выстилать ковровую дорожку, по которой ты легко сможешь подняться и тебе тут же отдадут корону. Люди хотят подписать максимальные контракты и показать себя. В то же время он может стать той самой молодой звездой, которая вновь заставит говорить о российском баскетболе, — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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