Понкрашов высказался о возрасте Воронцевича и Шведа после поражения «Зенита» в финале ЕЛ

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов высказал мнение, что не следует обращать внимание на возраст спортсменов. Как считает Понкрашов, оценки игрокам нужно давать на основании их выступлении.

«Все говорят, что не хватает молодых ребят, в то же время мы видим, как прекрасно сыграли в финале Воронцевич со Шведом, поэтому Паскуаль их и выпускает. Он же ставит их в состав не за прежние заслуги, не за имя или договорённости какие-то, а поскольку они и сейчас лучше своих потенциальных конкурентов за место в составе. Они до сих пор в числе лучших в стране. Видим, в какой форме Евгений Воронов. Но я не нахожу в этом никакой проблемы.

У нас в стране слишком много говорят о возрасте, в то время как весь мир смотрит на этот вопрос уже иначе. А у нас какие-то барьеры, рамки, внутри которых мы застряли. Почему возраст должен быть показателем того, должен ты заканчивать или нет, можешь ты играть на этом уровне или нет?» — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, финальной серии одолевший «Зенит».