Понкрашов — о поколении Евробаскета-2007: мы сильны ментально, молодые должны учиться

Чемпион Европы 2017 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов высказал мнение, что молодым спортсменам было бы полезно перенять профессиональный подход многих ветеранов его поколения.

«Мы сильны ментально, выигрывали медали Олимпиады, стали чемпионами Евробаскета, через нас молодые должны учиться, брать пример, смотреть на то, как мы подходим к тренировкам, к матчам. Я рад, что играл вместе с Сергеем Моней. Видел, как он готовится за час до каждого занятия, как профессионально и грамотно он подходил к своему здоровью, думал о своём организме. Это показатель. Если молодое поколение начнёт профессионально относиться к своему здоровью, то и результаты будут совсем другими. Через определённый промежуток времени они смогут показывать другой баскетбол.

Это и ментальная часть, и вопрос того, насколько ты можешь соблюдать режим, контролировать себя на дистанции. Мало тренироваться упорно, условно, месяц. Нужно выдерживать определённый темп годами, десятилетиями. Мы по 30 лет в зале, думаете, нам не хочется всё бросить и выпить пива? Это самодисциплина, которой важно учиться с юных лет», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.