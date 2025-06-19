«У нас сразу ставят крест». Антон Понкрашов указал на одну из особенностей России

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Понкрашов поделился мыслями о ветеранах в спорте. По мнению игрока, возраст не является преградой при правильном отношении к делу. Самому Понкрашову в настоящий момент 39 лет.

«Нас всех регулярно списывали, не однократно, поэтому каждый раз, когда встречаемся все вместе, просто подбадриваем друг друга. По крайней мере я всегда так делаю, когда есть возможность, говорю, что вы крутые. Продолжайте разрывать. Потому что знаю, как это тяжело. И неприятно слышать все эти разговоры про возраст.

Мне кажется, мы своим примером показываем, как можно держать себя в форме, и это здорово. Это стимул для всех, что всё возможно. Пусть радуют нас настолько долго, насколько смогут, насколько хватит здоровья и желания.

Допустим, если говорить про Леброна Джеймса, он уже доказывает своим примером, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте. При профессиональном подходе, умении работать со своим телом это не преграда. Не стоит придавать такое большое значение возрасту спортсмена. Правильно питайся, не забрасывай тренировки, следи за восстановлением — и ты будешь вывозить на том же уровне, что 20-летние ребята. 40 лет — это не приговор, но у нас в России люди с таким менталитетом, что сразу ставят на людях крест.

Тут уже вопрос к молодому поколению — где вы? Если они не могут выдавить ветеранов — это их проблемы. Мы следим за собой, выдерживаем уровень», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.