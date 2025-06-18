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Алексей Швед высказался по поводу принципиальности финального матча «Зенита» с ЦСКА

Алексей Швед высказался по поводу принципиальности финального матча «Зенита» с ЦСКА
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36-летний разыгрывающий Алексей Швед рассказал о своих ощущениях во время финала Единой лиги ВТБ, где «Зенит» играл с московским ЦСКА. Ранее баскетболист выступал за московскую команду.

— Для тебя финал был принципиальным?
— Конечно, старался там. Да, в третьем матче было повреждение. Последние встречи играл с двумя уколами, сейчас буду лечиться. Такая травма, когда обезболишь, бегаешь, нормально. После сезона, когда перестал делать уколы, начало побаливать, — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

ЦСКА победил «Зенит» в шестом матче финальной серии плей‑офф Единой лиги со счётом 96:73 и в 12‑й раз в истории завоевал титул. Серия завершилась со счётом 4-2 в пользу армейцев.

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