Швед рассказал, почему при возвращении в Россию выбрал «Химки» после НБА

36-летний разыгрывающий Алексей Швед рассказал, почему при возвращении в Россию он выбрал «Химки» в 2015 году.

«Выбрал ли «Химки» из своих соображений? Да, мы говорили и с «Нью-Йорком», и с Филом Джексоном. У меня тогда закончился контракт на три года, и мы начали обсуждать новый. Предлагали минимальный контракт команд 15-16, в России предложили в три раза больше, и я вернулся», — сказал Алексей Швед в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Швед выступал за «Химки» на протяжении шести лет — до 2021 года, после чего перешёл в ЦСКА.