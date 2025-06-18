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«Закалён испытаниями». Тренер Дёмина пояснил, почему считает Егора готовым к НБА

«Закалён испытаниями». Тренер Дёмина пояснил, почему считает Егора готовым к НБА
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Индивидуальный тренер из Лос-Анджелеса Закари Гонзалес прокомментировал работу с 19-летним российским баскетболистом Егором Дёминым, которого он тренирует в рамках подготовки к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Работа началась много лет назад. Он трудился не покладая рук, день за днём, сталкивался с трудностями, когда все уже перестали в него верить.

Закалён испытаниями, он доказал, что у него есть всё необходимое для успеха. И самое захватывающее — он ещё даже не приблизился к своему настоящему потенциалу. Всё только начинается», — написал Гонзалес на своей странице в социальной сети X.

Следить за драфтом Дёмина:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
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Новости. Баскетбол
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