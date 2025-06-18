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Швед рассказал, что его удивляет в рекордном достижении 4500 очков в Единой лиге

Швед рассказал, что его удивляет в рекордном достижении 4500 очков в Единой лиге
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36-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед высказался о своём рекорде в Единой лиге.

«Я первый игрок, набравший 4500 очков в Единой лиге? Да, очень давно. Самый прикол, что уезжал в США, в Китай, пять сезонов не играл здесь. И первые мои несколько сезонов играл в ПБЛ, да, другой турнир и очки не засчитывались. Горжусь рекордом, круто. Ты просто понимаешь, что первый», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

Швед достиг отметки 4500 очков в рамках выступления в организации в апреле 2025 года в матче 1/4 финала с «Пармой».

Алексей в Единой лиге выступал за такие команды, как московский ЦСКА (2009-2012, 2021-2023) и «Химки» (2015-2021).

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