Алексей Швед рассказал о самых сложных этапах своей карьеры

Известный 36-летний разыгрывающий Алексей Швед поведал о том, какие моменты его карьеры были самыми тяжёлыми.

— Назови самый сложный этап в карьере, возможно, когда ты даже хотел взять паузу от баскетбола.

— Желания взять паузу не было. В эмоциональном плане было тяжело в Китае, переезд с семьёй в другую страну, было сложно играть. Но потом, спустя полгода понимаешь, что у тебя есть большой перерыв, можешь отдохнуть, восстановиться.

Карьера у меня всегда была хорошая, не могу сказать, что где-то сильно переживал. Переживал на Олимпиаде, когда играли за бронзу. Первый раз вышли в матч за бронзу, хотели выиграть. У нас раньше команда никуда не выходила, первая медаль олимпийская для сборной России, — сказал Алексей Швед в подкасте Фёдора Смолова.