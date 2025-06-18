Швед рассказал, как его не пустили играть в Европу из-за отношения к русским в Литве

36-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед высказался о предстоящем драфте НБА, в котором будут принимать участие сразу три россиянина, и объяснил, почему он не перешёл в «Црвену Звезду».

«У них был драфт, сейчас узнаем, куда три парня из России пойдут дальше. У ребят был большой перерыв, давно не играли россияне в НБА.

Сейчас тяжело уехать в Европу. Я договорился с «Црвеной Звездой», хороший контракт. Болельщики тоже хотели меня видеть, они любят русских. Не пустили из-за паспорта, в Литве сказали, что, если он окажется в чемпионате, мы его не пустим в страну. Для меня Европа закончилась очень быстро», — сказал Швед в эфире YouTube-канала Фёдора Смолова.

Драфт НБА 2025 года пройдёт 25 и 26 июня.