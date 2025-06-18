Литва потребовала от ФИБА отстранить сборную Израиля от юниорского ЧМ — источник

Федерация баскетбола Литвы обратилась в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) с требованием исключить сборную Израиля из числа участников чемпионата мира среди юниоров. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, офис ФИБА получил специальное пиасьмо. Литва требует ответа от организации до четверга, 19 июня. Примечательно, что литовцы рассчитывают в случае исключения Израиля сами занять место среди участников турнира в Швейцарии, который пройдёт с 28 июня по 6 июля.

Напомним, ранее стало известно, что в свете продолжающегося военного конфликта с Ираном израильская баскетбольная Премьер-лига официально отменила третий матч финала плей-офф между тель-авивским «Маккаби» и иерусалимским «Хапоэль Банк Яхав».