Алексей Швед рассказал предысторию своего перехода в НБА

36-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Швед рассказал подробности своего перехода в лигу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2012/2013, где он играл в составе «Миннесоты Тимбервулвз».

— Когда появилась возможность уехать в НБА, долго думал?

— Нет, быстро [принял решение]. Мне сделали предложение до Олимпийских игр, понимал, что поеду в Миннесоту подписывать контракт. Мне предлагали остаться, давали больше денег, на 40% больше, чем в США, но сразу сказал, что это моя мечта и не буду говорить по поводу сумм. Ответил, что уеду 100%», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

В начале сезона-2012/2013 из-за травм ряда ведущих защитников «Миннесоты» Швед стал одним из ключевых игроков команды, проводя на площадке более чем по 20 минут в матче.