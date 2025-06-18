Агент Пойтресса: Алекс хотел бы остаться в России

Агент Вадим Михалевский, представляющий интересы центрового «Зенита» Алекса Пойтресса, высказался о будущем своего клиента.

«Как оцениваем сезон Пойтресса после возвращения в «Зенит»? Ожидаемо хорошо. Был надёжен на протяжении всего сезона. Планы Алекса на отпуск? Он в Штатах с семьёй. Предлагал ли «Зенит» продлить контракт? «Зенит» пока без главного тренера. Приоритеты Алекса? Выслушаем все варианты и примем решение. Он был бы не против остаться в России», — приводит слова Михалевского «Спорт день за днём».

Напомним, по итогам минувшего сезона Пойтресс вместе с «Зенитом» стал вторым по итогам сезона Единой лиги, проиграв в финале ЦСКА.