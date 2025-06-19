Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 18 июня

В среду, 18 июня, начался женский чемпионат Европы по баскетболу. Соревнования проходят на территории четырёх стран — Чехии, Германии, Италии и Греции — и продлятся до 29 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшнего игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы на 18 июня:

Группа A, Турция — Франция — 69:71;

Группа B, Словения — Литва — 71:77;

Группа A, Греция — Швейцария — 87:65;

Группа B, Сербия — Италия — 61:70.

Отметим, что женская сборная России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили национальную команду Испании. Для Бельгии это первый титул за всю историю проведения соревнований.