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Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 18 июня

Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 18 июня
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В среду, 18 июня, начался женский чемпионат Европы по баскетболу. Соревнования проходят на территории четырёх стран — Чехии, Германии, Италии и Греции — и продлятся до 29 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшнего игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы на 18 июня:

Группа A, Турция — Франция — 69:71;
Группа B, Словения — Литва — 71:77;
Группа A, Греция — Швейцария — 87:65;
Группа B, Сербия — Италия — 61:70.

ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 17:30 МСК
Турция
Окончен
69 : 71
Франция
Турция: Маккоуэн - 20, Чакыр-Тургут - 18, Узун - 8, Фытык - 8, Онар - 7, Шенюрек - 3, Аташ - 3, Эрдоган - 2, Истанбуллуоглу, Билгич, Байрам, Урал-Топуз
Франция: Салаун - 22, Ээи-Вукосавлевич - 14, Рупер - 10, Туре - 8, Брошан - 6, Лакан - 6, Астье - 3, Джади-Табди - 2, Фоппосси, Бадьян, Пуйе, Бернье
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 18:30 МСК
Словения
Окончен
71 : 77
Литва
Словения: Лисец, Облак, Цвиянович, Сеничар, Горшич, Фришковец, Еленц, Сивка, Дебеляк, Шепард, Самболич, Бартельме
Литва: Йоците, Нацицкайте, Раулушайтите, Синицкайте, Юшкайте, Швенторайте, Мешконите, Григалауските, Мишкинене, Заботкайте, Донскихите, Лабуцкене
ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 20:30 МСК
Греция
Окончен
87 : 65
Швейцария
Греция: Кримили, Босгана, Павлопулу, Николопулу, Спану, Хатзилеонти, Христинаки, Паркс, Хайристаниду, Фасула, Карлафти
Швейцария: Марго, Константин, Ранисавлевич, Хэтч, Дос Сантос, Фавре, Венгер, Шварц, Жако, Херминъярд, Фора, Да Силва
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
61 : 70
Италия
Сербия: Раца, Росич, Андерсон, Митрович, Ногич, Турудич, Янкович, Боричич, Попович, Дугалич, Катанич, Джорджевич
Италия: Кис, Паза, Верона, Дзандалазини, Пан, Кубай, Мадера, Сантуччи, Фассина, Андре, Спреафико, Тримболи
Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица

Отметим, что женская сборная России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили национальную команду Испании. Для Бельгии это первый титул за всю историю проведения соревнований.

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